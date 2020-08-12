В жилом доме в Астрахани потушили пожар

В многоквартирном бараке в Трусовском районе Астрахани загорелась кровля. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар, передает RT. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
В многоквартирном бараке в Трусовском районе Астрахани загорелась кровля. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар, передает RT. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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