Под Москвой мужчина ударил собутыльника ножом в живот

Вечеринка в деревне Дрожжино в Ленинском округе Московской области закончилась поножовщиной, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Между двумя мужчинами во время распития спиртного возник конфликт.
В качестве финального аргумента один из них воткнул нож в живот другому. Пострадавшего доставили в больницу. Нападавшего задержали, им оказался 40-летний житель Татарстана.
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