Жестокая расправа над женщиной на глазах у детей под Челябинском попала на видео

Днем 29 июля на трассе близ деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области мужчина искромсал ножом жену, передает телеканал "360". Супруги ехали вместе с дочерьми двух и четырех лет к стоматологу. В какой-то момент они остановились на обочине – возник конфликт.
Злоумышленник буквально искромсал женщину на глазах у детей. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
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