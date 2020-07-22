В Кемерове инкассаторский автомобиль столкнулся с иномаркой

В Кемерове произошло серьезное ДТП. Уточняется, что на проспекте Ленина инкассаторский автомобиль столкнулся с иномаркой.
В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.
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