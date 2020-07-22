В Подмосковье вскрылась кража электричества на 7 млн рублей

В региональном Минэнергетики сообщили, что по итогам шести месяцев выявлены "факты бездоговорного использования электроэнергии" на сумму семь миллионов 398 тысяч рублей. Ведомство составило 85 актов о хищении, передает "Подмосковье сегодня".

Больше всего электричества похитили в Раменском округе. Также отличились в этом отношении Красногорск, Люберцы, Мытищи, Клин, Лосино-Петровский и Сергиев Посад.