В Подмосковье вскрылась кража электричества на 7 млн рублей

В региональном Минэнергетики сообщили, что по итогам шести месяцев выявлены "факты бездоговорного использования электроэнергии" на сумму семь миллионов 398 тысяч рублей. Ведомство составило 85 актов о хищении, передает "Подмосковье сегодня".
Больше всего электричества похитили в Раменском округе. Также отличились в этом отношении Красногорск, Люберцы, Мытищи, Клин, Лосино-Петровский и Сергиев Посад.
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