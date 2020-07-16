В Тюмени 92-летний ветеран вынужден копаться в мусорке

Житель Тюмени на своей странице в сервисе TikTok опубликовал видео, на котором пожилой мужчина с орденами на груди копается в мусорном баке. Им оказался 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Кузин, передает URA.Ru. Кроме того, в 1964 году он стал первооткрывателем Новопортовского нефтяного месторождения на Ямале. Его чествовали в Тюменской думе и награждали почетным знаком "Первооткрыватель месторождения".
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