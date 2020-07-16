В Сочи требуют снести памятник Ермолову

В Сочи местный житель вышел в одиночный пикет с требованием убрать памятник генералу Алексею Ермолову, командовавшему русскими войсками во время покорения Кавказа, передает "Царьград". Активист назвал его "карателем черкесов".
Пользователи Сети отметили, что это может быть продолжением истории со сносом памятника русским солдатам в Адлере. Черкесским активистам удалось добиться демонтажа мемориала героям Кавказской войны.
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