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На Таймыре разлилось около 20 тонн топлива

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Днем 12 июля на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошла разгерметизация принадлежащего "Норильсктрансгазу" трубопровода. В результате произошел разлив порядка 20 тонн топлива. ЧП произошло в районе поселка Тухард. На место направлены аварийные службы.

Автор: 12 июля 2020, 12:53 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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