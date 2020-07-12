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Стало известно о смерти главного свидетеля по делу о смерти группы Дятлова

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Стало известно, что 3 июля 2020 года в возрасте 84 лет ушел из жизни Михаил Шаравин. Именно он в 1959 году на печально известном перевале обнаружил палатку и первых погибших из группы Дятлова.

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"Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям", – рассказал руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он добавил, что все показания Михаила Шаравина хранятся, в том числе, и в архивах организации.

Напомним, спустя 60 лет после трагедии Генеральная прокуратура России начала проверку для того, чтобы поставить точку в истории с гибелью группы Дятлова. 11 июля замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков озвучил выводы, к которым пришли специалисты. По его словам, причиной трагедии стала лавина. Из-за нее молодые люди спешно покинули палатки, а после – в условиях плохой видимости – не смогли вернуться в лагерь.

Автор: 12 июля 2020, 12:24 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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