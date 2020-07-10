Тайну перевала Дятлова раскрыл американский телеканал: весьма мразотно

Авторы фильма не стали интриговать зрителей и вынесли причину гибели группы в название – Russian yeti: the killer lives ("Русский йети: убийца жив" – Прим.ред.). Российские локализаторы сделали заголовок скромнее – "Перевал Дятлова: Гипотеза о йети".
Некоторые зрители считают, что фильм едва можно назвать документальным расследованием. По мнению блогера Vir summo ingenio, создатели "Русского йети" вдохновились репортажами РЕН ТВ и даже их превзошли. Центральным персонажем в фильме стал скалолаз Майк Либекки, который, по мнению блогера, напоминает Федора Конюхова.
Грубейшей ошибкой документальном расследовании является искажение фактов. Например, в фильме идет речь о трех телах из группы Дятлова, которые были обнаружены на склоне горы лицом вниз по направлению к лесу и спиной к палатке. На самом же деле эти трупы лежали в разных местах, пишет "Царьград".
Также в "Русском йети" диктор говорит о советских властях, которые перестали вести расследование гибели группы через четыре недели после произошедшего. В действительности дело было закрыто в мае 1959 года.
В завершение фильма делается уже очевидный вывод: группа Дятлова погибла от рук снежного человека. "Фильм редкостно мразотный даже на фоне своих предшественников <...> Они же даже не старались. Такое впечатление, что сценарий фильма даже не вычитывался, так как имеются множественные места, где фильм противоречит сам себе", – заключил блогер.
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