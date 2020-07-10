В Петербурге плывшая на катере девушка ударилась головой о мост

В Санкт-Петербурге группа молодых людей устроила вечеринку на катере. В один момент веселье обернулось неприятным инцидентом.
Одна из участниц праздника, встав не вовремя в полный рост, ударилась головой о мост. О ее состоянии на данный не известно, пишет телеграм-канал Baza.
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