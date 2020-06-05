Под Москвой выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями

В подмосковной Ивантеевке выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями. Один из местных жителей решил протестировать свой гидрокостюм в большой глубокой луже, которая образовалась после дождя.
Для этого экстремал привязал себя к автомобилю друга и катался таким образом на радость зевак. Довольные очевидцы снимали происходящее на видео, а вот правоохранители выходку не оценили. Теперь водителю грозит штраф за нарушение ПДД, пишет телеграм-канал Hue.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Зачем Путин меняет Конституцию?
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Самый некрасивый политик
От девушки пахнет потом
Пара вопросов про армию
Всё таки кто тут осведомительница
Хотите жить в Европе?