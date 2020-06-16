В Кузбассе подросток разбился при попытке сделать селфи

В ночь на 16 июня на улице Лазо в городе Таштагол Кемеровской области 14-летний подросток сорвался с опоры ЛЭП, на которую полез ради селфи, передает телеканал "360". Ребенка доставили в больницу. В реанимации он скончался от полученных травм. По факту произошедшего проводится проверка.
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