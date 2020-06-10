В Челябинске заживо сожгли бомжа

В Челябинске было совершено чудовищное преступление. Неизвестный поджег двух бомжей, в результате чего один из пострадавших скончался.
За жизнь одного из бродяг борются врачи, сообщает "Ura.ru". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
В Челябинске было совершено чудовищное преступление. Неизвестный поджег двух бомжей, в результате чего один из пострадавших скончался.
За жизнь одного из бродяг борются врачи, сообщает "Ura.ru". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Женщина не желает общаться с прессой
Женщина не сдержала эмоций
Столичная полиция сделала заявление
Что оставил сатирик
Популярные темы форума
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Русские
Зачем Путин меняет Конституцию?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Почему у Путина снизился рейтинг?
Всё таки кто тут осведомительница
Кто такой Клава??
Почему женщина становится страшная
а вы будете голосовать?
Не хочу большой бюст!