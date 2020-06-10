Под Тверью вандалы осквернили десятки захоронений

В Тверской области был совершен акт вандализма. Уточняется, что на одном из кладбищ были испорчены десятки захоронений.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые на данный момент задержаны, пишет RT.
В Тверской области был совершен акт вандализма. Уточняется, что на одном из кладбищ были испорчены десятки захоронений.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые на данный момент задержаны, пишет RT.
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