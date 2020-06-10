Житель Подмосковья заказал убийство сожителя своей бывшей жены

В Мытищах ревнивый гражданин намеревался заказать убийство нового возлюбленного своей экс-супруги. Злоумышленник попросил местного жителя найти исполнителя преступления.
Информация о противоправном деянии попала в распоряжение правоохранительных органов. Ревнивца поймали в момент передачи денег третьему лицу, пишет сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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