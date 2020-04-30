Есть пострадавшие: в Уфе столкнулись две легковушки

В ночь на 30 апреля в Уфе случилось ДТП. На пересечении улицы Александра Невского и Кольцевой столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Kia Cerato.
В результате аварии пострадали водитель отечественной машины и пассажирка иномарки, сообщает ToDay News Ufa. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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