Мощный ураган в Красноярске напугал местных жителей (видео)

В ночь на 30 апреля на Красноярск обрушились штормовой ветер и гроза. Местные жители снимали разряды молнии на телефон и делились роликами в социальных сетях. Некоторые авторы видео признались, что испугались непогоды.
Как передает ТВ Центр, ураган не стихал в Красноярске всю ночь. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Были повалены десятки деревьев и столбов, повреждены остановки общественного транспорта.
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