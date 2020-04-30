При пожаре на нефтескважине в Коми пострадал человек

В Коми на нефтескважине произошел пожар. В результате случившегося пострадал один человек.
По данным RT, возгорание удалось оперативно устранить. Обстоятельства ЧП выясняются.
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