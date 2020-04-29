Под Москвой на балконе жилого дома застряла утка

В Химках произошел необычный инцидент. На балконе одной из жилых многоэтажек застряла утка.
По данным телеканала "360", хозяева квартиры, в которую нагрянула птица, отсутствовали. Очевидцы ЧП вызвали альпиниста, чтобы вызволить утку. Операция прошла успешно.
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