Под Петербургом 6 детей погибли при пожаре

В Выборге произошел чудовищный случай. В одном из домов вспыхнул пожар, который унес жизни восьми человек.
По данным издания "Москва 24", среди жертв шестеро детей. Обстоятельства трагедии выясняются.
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