Вылетевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку

Самолет, летевший из Краснодара в Москву, совершил вынужденную посадку. Уточняется, что воздушное судно вернулось в аэропорт.
По данным сайта "Комсомольская правда", причиной случившегося стала неисправность шасси. Посадка была совершена успешно.
Самолет, летевший из Краснодара в Москву, совершил вынужденную посадку. Уточняется, что воздушное судно вернулось в аэропорт.
По данным сайта "Комсомольская правда", причиной случившегося стала неисправность шасси. Посадка была совершена успешно.
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