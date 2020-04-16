Под Москвой возле кладбища нашли труп мужчины

В подмосковном Дмитрове на дороге к кладбищу нашли труп мужчины. Об этом сообщили местные жители, которые и вызвали полицию.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", в данный момент правоохранители устанавливают личность умершего. Уточняется, что на теле не зафиксированы какие-либо повреждения или травмы.
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