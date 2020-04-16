Под Москвой поймали подозреваемых в разбойном нападении

В Московской области правоохранителям удалось задержать подозреваемых в разбойном нападении. Предполагаемые злоумышленники совершили преступление в одном из офисов в Одинцовском районе.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет "Москва 24".