Под Москвой поймали подозреваемых в разбойном нападении

В Московской области правоохранителям удалось задержать подозреваемых в разбойном нападении. Предполагаемые злоумышленники совершили преступление в одном из офисов в Одинцовском районе.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет "Москва 24".
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Жить или не жить?
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве
Любимая российская актриса