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Под Москвой поймали подозреваемых в разбойном нападении

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В Московской области правоохранителям удалось задержать подозреваемых в разбойном нападении. Предполагаемые злоумышленники совершили преступление в одном из офисов в Одинцовском районе.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет "Москва 24".

16 апреля 2020, 10:00

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