В Подмосковье зарегистрировали самую холодную ночь за последнее время

Ночь со 2 на 3 декабря стала самой холодной за последнее время в Московской области. Отмечается, что столбики термометров показывали до -11,5 градусов.
По данным "Радио 1", холоднее всего было в Черустях. В грядущей четверг температура не поднимется выше -1 градуса, сообщили синоптики.
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