В Чите нашли тело младенца в мусорном баке

Жители Читы наткнулись на ужасающую находку. Уточняется, что в мусорном баке обнаружили труп младенца.
По факту случившегося поступило заявление в правоохранительные органы, сообщает "Общественная служба новостей". Организована проверка.
Жители Читы наткнулись на ужасающую находку. Уточняется, что в мусорном баке обнаружили труп младенца.
По факту случившегося поступило заявление в правоохранительные органы, сообщает "Общественная служба новостей". Организована проверка.
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