Под Воронежем на трикотажной фабрике произошел взрыв

В Воронежской области было зарегистрировано ЧП. Уточняется, что в городе Борисоглебске на территории трикотажной фабрики произошел взрыв.
Сообщается о пяти пострадавших. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, сообщает VSE42.RU.
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