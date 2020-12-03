В Петербурге из-за стрельбы на улице ввели план "Перехват"

В северной столице произошел серьезный инцидент. Два водителя повздорили, из-за чего один из конфликтующих устроил стрельбу на улице.
В городе был введен план "Перехват". Злоумышленника разыскивает полиция, пишет Пятый канал.
В северной столице произошел серьезный инцидент. Два водителя повздорили, из-за чего один из конфликтующих устроил стрельбу на улице.
В городе был введен план "Перехват". Злоумышленника разыскивает полиция, пишет Пятый канал.
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