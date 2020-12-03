В Подольске пьяный мужчина упал под перрон железнодорожной станции

В подмосковном Подольске изрядно выпившему мужчине потребовалась помощь спасателей. В СМИ пишут, что гражданин случайно упал под перрон железнодорожной станции.
Самостоятельно подняться на платформу пострадавший не смог. Оперативно прибывшие спасатели оказали помощь гражданину. Никаких травм он не получил, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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