Работу пожарных в аэропорту Благовещенска сняли на видео

Региональное управление МЧС опубликовало видео работы пожарных при тушении здания международного терминала аэропорта Благовещенска, передает Общественная служба новостей. Пожар начался в пустующем здании утром 17 декабря. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Более того, огонь в одном из зданий не повлиял на работу остального аэропорта – ни вылеты, ни прилеты задержаны не были.
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