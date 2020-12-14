В Подмосковье найден мертвым топ-менеджер крупной компании

В Солнечногорском районе Подмосковья найден труп мужчины. Выяснилось, что умерший занимал пост исполнительного директора компании "Спецтехника".
Носит ли кончина гражданина криминальный характер, на данный момент не уточняется. Обстоятельства случившегося еще предстоит установить, пишет Life.
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