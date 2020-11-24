Мошенники обманом выманили у жительницы Подмосковья 350 тысяч рублей

Жительница подмосковной Рузы пострадала от действий мошенников. Уточняется, что злоумышленники обманом выманили у гражданки 350 тысяч рублей.
Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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