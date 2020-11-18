Суд отказался удовлетворить иск ФНС к "МелТЭК"

Похороны Армена Джигарханяна Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Среда
18 ноября
Лента новостей
16:27
"С ним очень комфортно": подозреваемая в романе с Харламовым актриса сделала признание
16:19
Воробьев заявил о разработке единого проездного для Москвы и Подмосковья
16:17
Путин назвал "самое тревожное" в ситуации с коронавирусом
16:16
Улыбку Хабенского на фото с ребенком сочли очень странной
16:00
Боролись две недели: помощница о последних днях жизни Романа Виктюка
15:40
"Это долго": Путин возмущен тестами на COVID-19 в России
15:39
"Нас грабят": с ведущего Глеба Пьяных требуют более миллиона рублей
15:23
"Мне уже 75, а я все никак не помру": Якубович откровенно о состоянии здоровья
15:22
"Это стыдно": Боярский рассказал о заработке в период пандемии
14:49
Жириновский о политике России в Молдавии: Сами привели к власти "новую Тимошенко"
14:42
В Москве женщина призналась в убийстве собственных детей
14:42
Как правильно пить кофе – ответил врач
14:40
Голикова рассказала Путину о проблемах из-за коронавируса: Серьезный напряг
14:35
Иван Ургант поглумился над госпитализированным другом
14:32
Федосеева-Шукшина молит Бастрыкина защитить ее от Алибасова
14:30
В Челябинске пьяный мужчина угнал таки и катался по городу
14:12
Милонов заразился коронавирусом
14:08
"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал
14:03
При нападении на автосалон пострадали люди
13:47
Меладзе оказался в "красной зоне" московской клиники: Все встает на свои места
13:40
Cadillac XT6: Куда не ступала нога Моргенштерна
13:40
"Унизительно и несправедливо": Дочь Урганта о скандальном поступке темнокожего возлюбленного
13:32
Объявлен размер пенсий звезд российского шоу-бизнеса
13:18
Выступление Путина по коронавирусу – прямая трансляция
13:06
Есть жертвы: последствия лобового столкновения автобуса и грузовика сняли на видео
13:06
Экономисты предупредили россиян о скором снижении пенсий
13:05
"Попали в глаз": Кристина Асмус чуть ли не стала калекой
13:03
Сексуально извивающуюся Брежневу засняли без белья
12:54
Васильева о Джигарханяне: "Вчера еще был мужчиной в расцвете сил, а на похоронах – седой старик"
12:47
Под Москвой задержали курьера с двумя килограммами наркотиков
12:43
Зять Олега Стриженова вышел на связь после обвинения в изнасиловании
12:16
Политолог назвал "игры с Конституцией" в Белоруссии бессмысленными: Никаких дивидендов
12:15
"Потеряли совесть": жалующихся на безденежье артистов пристыдили
12:08
Народ набросился с грязными обвинениями на Никиту Михалкова
11:51
"Тобой руководят": сын предъявил ультиматум попавшей в больницу звезде "Интернов"
11:36
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой
11:35
Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок
11:29
"Аферистку бы там заплевали и побили": родные и друзья радуются отсутствию Виталины у гроба Джигарханяна
11:22
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России составил 20,9 тысячи
11:13
Российские топ-менеджеры испытали вакцину от коронавируса "Спутник V"
10:57
В Башкирии в детском саду зарезали воспитательницу
10:47
Шепелев потерял покой из-за поведения сына в Сети
10:40
"Был перебит позвоночник": Пересильд рассказала о страшном несчастье
10:22
"Люблю": Цискаридзе отправил прощальное послание Виктюку
10:18
Одинокий Роман Виктюк оставил многомиллионное состояние
10:18
Песков заявил о нехватке Путину живого общения: Может позвонить в два часа ночи
10:13
В аварии со скорой помощью в Москве пострадали три человека
10:11
До пластической операции? Честное фото Пугачевой без макияжа и фильтров ужаснуло россиян
09:47
"Вы кричите": Цымбалюк-Романовская обнародовала новое видео Джигарханяна
09:28
Горе: могила Джигарханяна утонула сразу после похорон
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Тихановская боится не получить власть в случае ухода Лукашенко
Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании
Эксперт о достижениях протеста в Белоруссии: Лукашенко потерял в обществе остатки уважения
Журналист описал обстановку в Минске: На улицах грязно, тюрьмы переполнены
Возмущенный Киркоров плюнул в Цымбалюк-Романовскую на похоронах Джигарханяна
Мог бы еще жить: Цымбалюк-Романовская заявила о причастности родных к смерти Джигарханяна
Регионы
Суд отказался удовлетворить иск ФНС к

Суд отказался удовлетворить иск ФНС к "МелТЭК"

Фото: Peter Carroll/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
16 ноября Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске ФНС России в рамках дела о банкротстве ООО "Шахта им. Дзержинского" о солидарном взыскании убытков на сумму 1,6 млрд рублей с предприятий группы "МелТЭК", посчитав претензии налогового органа необоснованными.
прочитано 246 раз

Ранее по ходатайству участников судебного разбирательства суд также отменил ряд мер по обеспечению иска, принятых по заявлению налогового органа.

ФНС России в рамках дела о банкротстве обратилась в суд с заявлением о взыскании убытков с предприятий угольного кластера (ООО "МелТЭК", ООО "Энергия-НК") и его руководителей, в качестве соответчиков были привлечены иные лица.

По итогам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме.

Автор: 18 ноября 2020, 15:25

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог назвал "игры с Конституцией" в Белоруссии бессмысленными: Никаких дивидендов
Белорусским студентам рассылают SMS со странным предложением от Лукашенко
Источник назвал возможную дату начала политической реформы в Белоруссии
Политолог: В Молдавии готовят ультиматум российским миротворцам

Шоу-бизнес

Иван Ургант поглумился над госпитализированным другом
Федосеева-Шукшина молит Бастрыкина защитить ее от Алибасова
"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал
Меладзе оказался в "красной зоне" московской клиники: Все встает на свои места

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Нас грабят": с ведущего Глеба Пьяных требуют более миллиона рублей

У журналиста произошел конфликт с бизнесменом
Шоу-бизнес

Горе: могила Джигарханяна утонула сразу после похорон

Что случилось на Ваганьково
Шоу-бизнес

"Потеряли совесть": жалующихся на безденежье артистов пристыдили

Их отправили выступать перед больными

Шоу-бизнес

"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал

Артист призвал российский шоу-бизнес пересмотреть жизненные ориентиры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой
Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым
"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+