Суд отказался удовлетворить иск ФНС к "МелТЭК"

Ранее по ходатайству участников судебного разбирательства суд также отменил ряд мер по обеспечению иска, принятых по заявлению налогового органа.
ФНС России в рамках дела о банкротстве обратилась в суд с заявлением о взыскании убытков с предприятий угольного кластера (ООО "МелТЭК", ООО "Энергия-НК") и его руководителей, в качестве соответчиков были привлечены иные лица.
По итогам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме.
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