В Башкирии в детском саду зарезали воспитательницу

Настоящей трагедией обернулся приступ ревности жителя села Старые Киешки в Кармаскалинском районе Башкирии. Он заявился к своей жене – воспитательнице в детском саду – на работу и стал выяснять отношения.
В конечном итоге пьяный ревнивец трижды пырнул свою супругу ножом и попытался сбежать с места расправы, передает сайт VSE42.RU. Сделать это ему не дал учитель физкультуры. Он работает в школе в том же здании, где развернулась трагедия.
Воспитательница от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и посадили подозреваемого под стражу. Отмечается, что дети в результате нападения ревнивца не пострадали – в момент трагедии все они находились в других помещениях.
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