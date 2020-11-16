В Хакассии мужчина зарезал собственного сына за шумную игру в нарды

Трагедией закончилось выяснение отношений между отцом и сыном в селе Бельтирское Республики Хакасия, передает сайт VSE42.RU. Мужчина играл в нарды со своей женой, а его отцу, который в этот момент был пьян, не понравился шум от семейных посиделок. В результате возникла ссора, которая переросла в поножовщину. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Сыноубийцу задержала полиция.
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