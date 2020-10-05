Объявлено о приближении к Камчатке новых пятен

В "Гринпис" сообщили о приближении к берегам Камчатки нескольких пятен неизвестного происхождения, передает "Царьград". Специалисты отмечают, что происхождение этих областей загрязнения воды неизвестно. На поверхности моря замечена желтая пена. В одной из обследуемых локаций также были обнаружены трупы морских животных.
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