На школьной линейке под Псковом 13 детей потеряли сознание

Во время торжественной линейки в одной из школ города Великие Луки Псковской области 13 детей разных возрастов и из разных классов потеряли сознание, передает RT. Состояние большинства пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У трех учеников оно тяжелое. Все дети находятся под наблюдением специалистов. У них взяли анализы чтобы выяснить, что могло стать причиной ЧП.
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