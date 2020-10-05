В Липецкой области на химическом предприятии прогремел взрыв

В городе Елец произошел серьезный инцидент. Уточняется, что на химическом предприятии прогремел взрыв.
В результате случившегося пострадал один человек. Экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной произошедшему, передает РИА ФАН.
В городе Елец произошел серьезный инцидент. Уточняется, что на химическом предприятии прогремел взрыв.
В результате случившегося пострадал один человек. Экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной произошедшему, передает РИА ФАН.
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