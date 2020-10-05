Под Новосибирском вандалы разгромили кладбище

В Новосибирской области было совершено серьезное преступление. Жители села пожаловались на то, что неизвестные вандалы разгромили кладбище.
Правоохранителям удалось найти и задержать хулиганов. Ими оказались несовершеннолетние граждане. Со злоумышленниками работают специалисты, передает телеканал "360".
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