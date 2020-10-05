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В Петербурге медик угрожал женщине и ребенку оружием

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В северной столице произошел серьезный инцидент, который активно освещают в СМИ. Уточняется, что работник медицинского учреждения угрожал россиянке и ее ребенку оружием в магазине.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".

5 октября 2020, 11:40 Источник: ИА Nation News ✓ Надежный источник

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