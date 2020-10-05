В Петербурге медик угрожал женщине и ребенку оружием

В северной столице произошел серьезный инцидент, который активно освещают в СМИ. Уточняется, что работник медицинского учреждения угрожал россиянке и ее ребенку оружием в магазине.
Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Отношения в 15 лет
Вопрос мужчинам
Помойка
Глиобластома
А может включить Нагорный Карабах в состав России?
Пулеметчица
Кто враг России?
Белая раса вымирает
Тут обитает конченный маньяк и извращенец