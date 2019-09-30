Житель Уфы убил собутыльника из-за насмешек

В Уфе 49-летний мужчина расправился со своим знакомым. Мотивом преступления стали насмешки во время застолья.
По данным ToDay News Ufa, оскорбленный мужчина предложил обидчику сходить с ним в магазин за выпивкой, предварительно спрятав в своем рукаве нож. На улице злоумышленник, достав орудие убийства, нанес смертельный удар собутыльнику и скрылся с места происшествия.
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