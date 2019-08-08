В Башкирии пьяный мужчина попытался ограбить бар

В Башкирии местный житель попытался ограбить пивной бар. Инцидент произошел в Нефтекамске на улице Дзержинского.
Как установили следователи, пьяный мужчина зашел в бар и купил пиво. Он оплатил покупку, а затем достал пневматический пистолет и потребовал деньги из кассы. Работница магазина вытолкала его на улицу и позвонила в полицию.
Злоумышленника уже задержали. В настоящее время в отношении мужчины избирается мера пресечения, сообщает ToDayNews Ufa.
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