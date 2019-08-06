В Вологодской области нашли труп грибника

В Вологодской области обнаружено тело пропавшего 54-летнего мужчины. В июле он ушел за грибами и не вернулся.
По данным FlashNord, труп, рядом с которым лежала корзина, грибники нашли в лесу у деревни Морозовица. Проводится проверка.
В Вологодской области обнаружено тело пропавшего 54-летнего мужчины. В июле он ушел за грибами и не вернулся.
По данным FlashNord, труп, рядом с которым лежала корзина, грибники нашли в лесу у деревни Морозовица. Проводится проверка.
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