Уголовница из Москвы "заминировала" вокзал в Липецке

Жительница Москвы "заминировала" вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму. Женщина не хотела находиться на воле.

49-летняя Светлана совсем недавно она вышла из колонии. Несколько месяцев она пожила в Москве, затем в Воронеже, а после этого поехала в Липецк. На воле у Светланы не было ни семьи, ни друзей. Из-за судимости и возраста ее никто не хотел брать на работу. Тогда она решила вернуться в тюрьму. Женщина позвонила в "112" и сказала, что вокзал заминирован. Полиция отследила звонок и приехала в ночлежку, где жила злоумышленница. Ближайший год она проведет в колонии, передает Telegram-канал "Baza".