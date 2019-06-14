Под Воронежем на полигоне с боеприпасами произошел пожар

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов. Как рассказали очевидцы, снаряды, подлежащие уничтожению, сдетонировали.
Угрозы ближайшим населенным пунктам нет. "До домов порядка 30 километров. Угрозы людям нет", – приводит слова информированного источника "Интерфакс". Информации о пострадавших пока не поступало.
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