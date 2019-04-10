Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
6-летнего мальчика семья из Искитима усыновила. Однако жители города устроили ребенку настоящую травлю, узнав, что у него ВИЧ-инфекция. Врачи рекомендуют отправить его обратно в приют.
О болезни мальчика узнали случайно – в детском доме ему заболевание не диагностировали. Однако как-то раз ребенок обгорел на солнце, и его положили в больницу на обследование. Томография показала распад легкого, а один из анализов выявил ВИЧ-инфекцию.
Искитим – небольшой город в Новосибирской области, с населением всего в 57 тысяч человек. Новость о болезни мальчика распространилась быстро. Кто рассказал первым – неизвестно, а теперь уже неважно.
"Пришла я договариваться в школу о нем, мне сказали, что не возьмут: "Марина, ты что, не понимаешь?!" На ЛФК его тоже не взяли, все боятся. Я просила опеку повлиять на других приемных мам, чтобы они языком не чесали о диагнозе Саши. Они ответили: "На чужой роток не накинешь платок", – рассказала мать ребенка.
Врач в больнице уговаривал женщину отправить мальчика обратно в приют. Медик утверждал, что ребенок с ВИЧ-инфекцией – все равно не жилец. А лекарства – если не дадут бесплатные – стоят 27 тысяч. В семье еще дети, лучше бы на них потратили. "Но я подумала-подумала и решила: да идите вы все! Это мужу спасибо, без него бы я не справилась", – говорит приемная мать Марина.
Женщина подчеркивает, что ее приемный сын, несмотря на ВИЧ-инфекцию – совершенно нормальный ребенок. И родители хотят, чтобы он жил нормальной жизнью. Из-за такого отношения жителей города семья мальчика решила продать дом в Искитиме и переехать в Новосибирск, пишет "Экспресс-газета".
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