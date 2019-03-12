12-летний ребенок умер в Москве от ВИЧ из-за молчания родителей

В Москве от воспаления почек скончалась 12-летняя ВИЧ-положительная девочка. Ее родители скрыли от врачей наличие вируса иммунодефицита.

По этой причине девочку лечили неправильно. Сообщается, что заражена была вся семья, но взрослые предпочитали не распространяться об этом. Скандальным случаем уже заинтересовалась прокуратура, передает "Экспресс-газета".