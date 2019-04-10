Разработан революционный метод лечения ВИЧ
Одним из самых эффективных методов лечения ВИЧ является антиретровирусная терапия. Однако инфекционный агент может переходить в неактивную, латентную форму и попадать в ДНК иммунных клеток, поэтому пациенты вынуждены принимать препараты на протяжении всей жизни.
Американские ученые придумали альтернативное решение проблемы. Они внимательно изучили цитомегаловирус, который также обладает способностью прятаться от иммунных клеток. На основе исследований они создали тип дендритных клеток MDC1, которые будут выявлять пораженные клетки и уничтожать их.
"С помощью MDC1 мы решили сразу две задачи – и найти, и уничтожить (ВИЧ. – Прим. ред.). Это такой швейцарский армейский нож иммунотерапии", – цитирует исследователя Робби Майярда Obozrevatel.com.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что житель Лондона стал вторым человеком в мире, который смог побороть вирус иммунодефицита. В 2003 году у мужчины диагностировали ВИЧ, но принимать лекарства он стал только через девять лет. В том же году у пациента обнаружили рак лимфатической системы.
Британские медики провели мужчине операцию по пересадке стволовых клеток от донора, который имел врожденный иммунитет к ВИЧ. Это изменило иммунную систему пациента. У мужчины выработалась устойчивость к заболеванию.
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