Виновникам гибели детей на Сямозере вынесли приговор

Экс-руководители парк-отеля "Сямозеро" Елена Решетова и Вадим Виноградов получили по 9,5 года колонии общего режима за гибель 14 детей на отдыхе, сообщает телеканал "360". Такой приговор вынес 18 марта городской суд Петрозаводска.
При этом были оправданы три фигуранта дела – бывший инструктор детского лагеря Павел Ильин, исполняющий обязанности главы регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко. В прокуратуре не согласны с решением суда и намерены его обжаловать, отмечает НСН.
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