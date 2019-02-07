В Саратове рухнул жилой дом

В Саратове обрушился жилой дом. В здании в момент ЧП находилась женщина, но она успела выбежать и не пострадала, пишет телеканал "360".
По предварительным данным, от снега сложилась наклонная кровля, которая выдавила кирпичную кладку. В результате был завален вход в магазин, передает Пятый канал. Ранее сообщалось, что дом признан аварийным.
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